Nach Karrierende mit Massot: Savchenko setzt Karriere in den USA fort

Aljona Savchenko hat noch nicht fertig: Fünf Wochen nach dem offiziellen Ende der gemeinsamen Karriere mit Bruno Massot setzt die Paarlauf-Olympiasiegerin von 2018 ihre sportliche Laufbahn überraschend in den USA fort.

"Ich freue mich sehr auf die nächste Phase meiner Karriere und eine spannende Zukunft", erklärte die 37-Jährige am Freitag.

Neuer Partner der gebürtigen Ukrainerin ist der 16 Jahre jüngere US-Paarläufer TJ Nyman, WM-Fünfter 2018 bei den Junioren. Das neue Duo trainiert bereits in Monument, einem kleinen Leistungszentrum in der Nähe von Colorado Springs.

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat Savchenko bereits die Freigabe erteilt. "Wir wollen ihr keine Steine in den Weg legen, nach allem, was sie für den deutschen Eiskunstlauf erreicht hat", sagte DEU-Sportdirektorin Claudia Pfeifer. In den vergangenen beiden Jahren hatte Savchenko vergeblich nach einem starken deutschen Partner Ausschau gehalten.