Thomas Meunier berichtet von Kritik von Florentino Pérez wegen Hazard

Der heutige Verteidiger von Borussia Dortmund war im November 2019 mit seinem damaligen Klub Paris Saint-Germain in der Champions League auf die Königlichen getroffen und dabei in einen folgenschweren Zweikampf verwickelt.

Mit einem unglücklichen Treffer am Knöchel verletzte er seinen Landsmann und Gegenspieler Eden Hazard, der ausgewechselt werden und anschließend länger pausieren musste. Sehr zum Ärger von Pérez, der sich nach dem Spiel bei dem BVB-Star beschwerte.

Der 29-Jährige selbst hatte die Szene als "unbedeutenden Kontakt zwischen einem Verteidiger und einem Angreifer" eingestuft, wie er im Interview mit dem französischen TV-Sender RTBF erzählte. "Nach dem Spiel bin ich in den Katakomben und sehe Florentino Pérez. Ich schüttle Pérez die Hand und sage: 'Schön, Sie kennenzulernen'."

Meunier: Es ist also meine Schuld?

Meuniers Antwort: "Ich habe Eden Hazard verletzt? Also ist es meine Schuld, dass er sich dort verletzt hat? Er sagte: 'Ja, ja, es ist deine Schuld!' Ich sagte: 'Es ist ein Zweikampf wie jeder andere."' Mit einem Lachen ergänzte Meunier in dem Interview: "Und er ist immer noch der Präsident von Madrid. Und da sagt man: 'Wow! Nicht schlecht, was?!'"