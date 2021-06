"Muss man immer auf dem Zettel haben": Österreichs Baumgartner traut Deutschland viel zu

Mit dem österreichischen Nationalteam, in dem insgesamt 21 Bundesliga-Profis stehen, will Baumgartner bei der insgesamt dritten Teilnahme an einer EM-Endrunde endlich den ersten Sieg feiern. "Wenn wir gut ins Turnier starten, ist sehr viel möglich", sagte er: "Dann stehen K.o.-Spiele an und da weiß jeder, dass in einem Spiel sehr viel möglich ist. Ich selbst traue uns absolut zu, dass wir die Gruppe erstmalig überstehen, was unser ganz großes Ziel ist."