Sportwetten: Kane und Lukaku Favorit auf EM-Torschützenkrone

Der englische Stürmerstar Harry Kane und sein belgisches Pendant Romelu Lukaku liefern sich laut bwin bei der Fußball-EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) ein packendes Duell um die Torjägerkrone. Die beiden Goalgetter liegen bei dem Sportwettenanbieter im Ranking mit einer Quote von 7,00 gleichauf an der Spitze.

Weit oben auf der Rechnung stehen außerdem die beiden Franzosen Kylian Mbappe (9,00) und Karim Benzema (17,00), denen der Buchmacher ebenfalls gute Chancen auf den Goldenen Schuh gibt. Portugals Superstar und fünfmaliger Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird mit einer Quote von 13,00 gehandelt.

Aus deutscher Sicht hat Timo Werner mit einer Quote von 26,00 die besten Chancen auf den Titel des Torschützenkönigs. Der Chelsea-Stürmer wird von bwin etwas stärker als Bayern-Ass Serge Gnabry (Quote 29,00) eingeschätzt. Rückkehrer Thomas Müller folgt mit einer Quote von 34,00 noch vor Leroy Sane und Champions-League-Siegtorschütze Kai Havertz (jeweils 41,00).