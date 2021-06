Gosens sieht Potenzial für EM-Titel

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft schon in der Gruppenphase auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Dabei wird sie in München von 14.000 Zuschauern pro Spiel unterstützt. "Fans sind wichtig für diesen Sport. Der Fußball war in den letzten 18 Monaten nur halb so viel wert", sagte der Profi von Atalanta Bergamo.