Ballack sieht DFB-Team massiv unter Druck

Michael Ballack sieht das DFB-Team in der Bringschuld © Imago

"Man ist immer zu einem Turnier gefahren, um mindestens das Halbfinale zu erreichen, da müssen wir wieder hinkommen. Von der Qualität her sind wir nach wie vor gut aufgestellt, haben aber auch ein paar Baustellen. Um gegen die Top-Nationen zu bestehen, muss sich einiges verbessern", betonte Ballack.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Europameister Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.) ebenfalls in München.