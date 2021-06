"Froh, dass du zurück bist": Belgiens König Philippe setzt auf De Bruyne

"Fantastisch. Ich bin sehr froh, dass du zurück bist", sagte Philippe laut Medienberichten zu De Bruyne, nachdem der Antreiber von Manchester City dem Monarchen bei einem Besuch im Trainingszentrum in Tubize gesagt hatte, er sei "hoffentlich" gegen Dänemark wieder fit. Zum Auftakt gegen Russland in St. Petersburg am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) wird De Bruyne noch fehlen, nachdem er sich im Finale der Champions League gegen den FC Chelsea einen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch zugezogen hatte.