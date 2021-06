EM-Umfrage: Viele rechnen mit Vorrunden Aus der Nationalmannschaft

Schlüsselspieler Gündogan: Darum ist er so wichtig fürs DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Titelverteidiger bei der WM 2018 trotz großer Erwartungen bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Drei Jahre ist das bittere Aus in Russland nun her - vergessen ist es aber noch lange nicht. Genauso wenig wie die zahlreichen Rückschläge seit dem Vorrunden-Debakel. Der Glaube an die Mannschaft von Bundetrainer Joachim Löw ist ein Stück weit verloren gegangen.