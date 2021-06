WWE: Lebende Legende Meiko Satomura krönt sich emotional

Meiko Satomura ist eine Ikone des Frauenwrestling, die in ihrer Heimat Japan sogar auf Briefmarken gedruckt wird. Nun ist sie erstmals Champion bei WWE.

Meiko Satomura, eine der besten und am meisten geachteten Wrestlerinnen aller Zeiten, ist der neue Damenchampion des Europakaders NXT UK und damit das Pendant zu Österreich-Phänomen WALTER, dem Männer-Champion des Rosters (WALTER im SPORT1-Interview: Darum will er nicht in die USA ziehen).