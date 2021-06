Niederlage der DFB-Frauen: MVT sieht Lernprozesse

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hat nach der Niederlage im Prestigeduell mit Frankreich die positiven Erkenntnisse in den Vordergrund gestellt.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat nach der Niederlage der deutschen Fußballerinnen im Prestigeduell mit Frankreich die positiven Erkenntnisse in den Vordergrund gestellt. "Insgesamt haben wir viele Sequenzen gesehen, aus denen wir ganz viel rausziehen können", sagte Voss-Tecklenburg nach dem 0:1 (0:1) in Straßburg: "Daraus können wir sehr viel gewinnen für die nächsten Aufgaben, die die Jungen bewältigen müssen."

Dem zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameister, der im letzten Test vor der Sommerpause am Dienstag in Offenbach auf Chile trifft (15.00 Uhr/ZDF), fehlten in Straßburg zahlreiche Leistungsträgerinnen. Sara Däbritz, Marina Hegering, Sara Doorsoun, Melanie Leupolz, Lina Magull, Alexandra Popp, Kathrin Hendrich, Lena Petermann, Pauline Bremer, Giulia Gwinn und Dzsenifer Marozsan waren nicht dabei.