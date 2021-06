Federer läutet in Halle "wichtigste Zeit" ein

Nach seinem French-Open-Ausstieg will sich der Schweizer Tennisstar Roger Federer in Halle neuen Schwung für sein Saisonhighlight holen.

Halle Westfalen (SID) - "Jetzt beginnt die wichtigste Zeit für mich", sagte Federer mit Blick auf das ATP-Turnier in Ostwestfalen: "Auf Rasen will ich mein bestes Tennis zeigen und erfolgreich spielen. Es ist einfach toll, wieder hier zu sein."