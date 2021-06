Becker: Zverev-Triumph realistischer als EM-Sieg der Fußballer

Becker glaubt mehr an Zverev als an das DFB-Team © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Der 24 Jahre alte deutsche Topspieler Zverev spielt sein Halbfinale in Paris am Freitag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (14.50/Uhr Eurosport und ServusTV), um das zweite Finalticket kämpfen Rekordsieger Rafael Nadal und der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Die deutsche Nationalmannschaft startet am kommenden Dienstag mit einem Spiel gegen Frankreich in die EM.