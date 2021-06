Fußball-EM: Ex-1.FC-Köln-Trainer Daum traut Türkei EM-Überraschung zu

Die türkischen Spieler werden nach Ansicht von Daum im Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) "voll motiviert sein und sich sagen: 'Jetzt können wir wieder mal zeigen, wozu wir in der Lage sind!'" Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu, früher in der Bundesliga in Leverkusen und Hamburg aktiv, traut Daum (68) sogar zu, "dass er zum Superstar bei der EM werden kann".