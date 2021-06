"Immer wieder": Österreichs Lazaro veröffentlicht Lied zur EM

Der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro hat anlässlich der anstehenden Fußball-EM das Lied "Immer Wieder" als Hymne für das ÖFB-Team veröffentlicht. Gemeinsam mit dem in Wien lebenden Musiker Meydo arbeitete der Profi von Borussia Mönchengladbach an dem Song mit Dancehall-Vibes und Hip-Hop-Einflüssen. "Musik ist neben dem Fußball meine große Leidenschaft", sagte Lazaro.

Das Lied soll auch vor den Spielen der Österreicher in der Kabine laufen. "Ich hoffe, der Song kommt auch im Team gut an, der ein oder andere durfte bereits reinhören. Die Rückmeldungen waren sehr positiv", erzählte der 25-Jährige.

Sportlich brennt Lazaro auf sein "erstes großes Turnier mit dem Nationalteam", der Leihspieler des italienischen Meisters Inter Mailand will "so weit wie möglich kommen". Die ÖFB-Elf mit dem deutschen Teamchef Franco Foda startet am Sonntag in Bukarest/Rumänien gegen Nordmazedonien (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in die EM.