FC Liverpool: Klopp mit Lobeshymne zum Abschied von Georginio Wijnaldum

Klopp: "Gibt nichts, was ich nicht vermissen werde"

Der 53-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied alles andere als leicht gefallen ist. "Es war für uns alle schwierig, weil er so viel für die Gruppe bedeutet hat. Er ist schon so lange ein großer Teil unseres Lebens gewesen. Es gibt nichts, was ich an ihm nicht vermissen werde", sagte Klopp und setzte zu einer Lobeshymne auf Wijnaldum an.