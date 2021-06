BBL: Der FC Bayern Basketball gleicht im Finale gegen ALBA Berlin aus

Bei Titelverteidiger ALBA Berlin gewannen die Münchner Spiel zwei der Best-of-five-Serie mit 76:66 (35:26) und glichen knapp 24 Stunden nach der Auftaktniederlage zum 1:1 aus. München hat nun im dritten Spiel am Samstag erstmals Heimrecht und darf bis zu 1300 Fans in seine Halle lassen.

Allerdings merkte man den Bayern vor dem Spiel die Niederlage zum Auftakt noch an. Bayern-Coach Andrea Trinchieri versuchte sich in Zweckoptimismus und erklärte bei Magenta Sport , dass es die Geschichte dieser Saison sei. "Wir brauchen erst einen Schlag ins Gesicht."

Dass der Schlag angekommen ist, bewiesen die Mannen in Rot direkt von Beginn an. Die zumeist in Gelb gewandeten ALBA-Fans unter den 2000 Zuschauern sahen eine rote Dampfwalze, die die Albatrosse regelrecht zu überrollen drohte. Lediglich sieben Punkte gelangen dem Team von Trainer Aito Garcia Reneses im ersten Viertel, die Münchner holten 20 Zähler.

Nach Katastrophenstart: ALBA kämpft sich zurück

Danach entwickelte sich jedoch ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Neun Punkte von ALBAS Ben Lammers binnen fünf Minuten brachten die Gastgeber im dritten Viertel erstmals in Führung, doch Bayern schlug aus der Distanz direkt zurück. Erneut bester Werfer der Gäste war Lucic, der in der Endphase die entscheidenden Akzente setzte und mit insgesamt 26 Punkten seinen persönlichen BBL-Rekord erzielte.

Luke Sima sorgte ebenfalls für ein persönliches Highlight. Im dritten Viertel gelang dem US-Amerikaner in Diensten von ALBA Berlin der 1000. Rebound in seiner BBL-Karriere.

Trinchieri mit technischem Foul

Bereits in der Halbzeit sprach ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda die Körperlichkeit im Spiel an: "Wir sind hier, um zu kämpfen. Aber wir sind das Team mit den wenigsten Fouls in der Liga und Bayern hat die zweitmeisten." Dazu hatte er zu diesem Zeitpunkt schon eine Vorahnung, zu was Lucic in diesem Spiel noch fähig sein sollte. "Er ist der beste Clutchspieler. Er spielt eine super Saison. Wir müssen gegen ihn einen besseren Job machen."