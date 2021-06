Leichtathletik: Norweger Ingebrigtsen läuft Europarekord über 5000 m

Europameister Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Florenz den Europarekord über 5000 m geknackt.

Europameister Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Florenz den Europarekord über 5000 m geknackt. Das 20 Jahre alte Ausnahmetalent siegte am Donnerstagabend in 12:48,45 Minuten und blieb mehr als eine Sekunde unter der bisherigen Bestmarke des Belgiers Mohammed Mourhit aus dem Jahr 2000 (12:49,71).