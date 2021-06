Kroos über deutsche EM-Chancen: "Sehe die Gruppe ausgeglichen"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos sieht die deutsche Mannschaft auf Augenhöhe mit ihren hochkarätigen EM-Vorrundengegnern. "Ich sehe die Gruppe ausgeglichen und glaube nicht, dass es in Frankreich und Portugal Jubelstürme gab, als sie uns gezogen haben", sagte der 31-Jährige in einem Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland: "Wir kennen unsere Qualitäten. Natürlich sind die anderen gut, aber sie sind nur so gut, wie wir sie lassen."