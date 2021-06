Leon Goretzka meldet sich in der Nationalmannschaft zurück

Um 16.21 Uhr hat Leon Goretzka am Donnerstagnachmittag den grünen Rasen im Adi-Dassler-Trainingsstadion in Herzogenaurach betreten.

Der Modellathlet war zu Späßen aufgelegt. Er krempelte während der kurzen Ansprache von Bundestrainer Joachim Löw die Ärmel seines grauen T-Shirts hoch und feixte mit Jamal Musiala. Goretzka fasste dem 18 Jahre alten Bayern-Kollegen, der körperlich noch ein wenig zulegen muss, an den Bizeps und grinste. ( Bierhoff erklärt die WG-Gruppen )

Nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel ist Mucki-Mann Goretzka wieder voll im Teamtraining. "Leon ist so weit, dass er mit Ball und Mannschaft trainieren kann", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff noch am Vormittag auf SPORT1 -Nachfrage. "Wir werden noch genauer auf ihn achten und die Belastung dosieren."

Brutaler Konkurrenzkampf in der Mitte

Für den EM-Auftakt gegen Frankreich am 15. Juni kommt der gebürtige Bochumer allerdings noch nicht in Frage. Nach SPORT1-Informationen ist sein Ziel nun eine Rückkehr im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal. "Wir sind in enger Abstimmung mit den Medizinern", sagt Bierhoff.