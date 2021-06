DTM: Sophie Flörsch freut sich auf Esmee Hawkey als zweite Frau im Fahrerfeld

Flörsch weiß auch, dass eine zweite Dame der beliebten deutschen Rennserie nur gut tun kann. "Das schadet der DTM nicht", betont sie. "Im Gegenteil: Es ist super, dass in einer so hohen Rennserie zwei Frauen unterwegs sind. Je mehr, desto besser – solange wir überzeugen."

Kurios: Hawkey und Flörsch sind schon 2015 in der Ginetta Junior Meisterschaft in England gegeneinander gefahren. Flörsch belegte damals Gesamtrang elf, Hawkey wurde 25.

Esmee Hawkey: "Ins kalte Wasser springen"

"Ich kann es kaum erwarten loszulegen", sagt Hawkey. "Die DTM ist eine so prestigeträchtige Serie mit so viel Geschichte, daher ist es wirklich aufregend, in diesem Jahr in der Startaufstellung zu stehen. Mit so wenig Zeit bis zur ersten Runde weiß ich, dass ich ins kalte Wasser springe und dass es ein riesiger Schritt nach oben sein wird, aber es ist einer, den ich bereit bin zu gehen und das Beste daraus zu machen."