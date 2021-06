Vorsitzender Buchta verlässt Aufsichtsrat des FC Schalke

Fußball-Zweitligist Schalke 04 braucht einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Jens Buchta wird das Gremium im Anschluss an die Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag verlassen, das teilte der Absteiger drei Tage vor der virtuellen Veranstaltung mit. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch offen. Momentan sind fünf Plätze im Aufsichtsrat vakant, am Sonntag werden sie neu besetzt.