SPORT1 startet Podcast "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" mit Oliver Forster Neuer Podcast zu größten DFB-Spielen

SPORT1 präsentiert den Podcast "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" © SPORT1

Im neuen Podcast beleuchtet SPORT1 Kommentator Oliver Forster die größten deutschen Fußballspiele und lässt ehemalige Stars zu Wort kommen. Erster Gast ist Thomas Helmer.

Die Nacht von Belgrad, als Hoeneß bei der EM 1976 den Ball in den Nachthimmel schoss. Der Triumph in Rom, als Franz Beckenbauer 1990 auch als Trainer Weltmeister wurde. Und das Sommermärchen 2006, als ganz Deutschland die Welt begeisterte.

All diesen herausragenden, emotionalen und skurrilen Momenten, die die deutsche Fußballgeschichte vorzuweisen hat, widmet sich der neue SPORT1 Podcast "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" mit Oliver Forster. Der SPORT1 Kommentator spricht dabei auch mit ehemaligen Protagonisten und lässt die Hörer tief in mitreißende Ausschnitte des deutschen Fußballs eintauchen. Die erste Ausgabe des neuen Formats ist ab sofort auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Zu Gast ist Thomas Helmer, der passend zur EM 2021 auf Deutschlands EM-Titel 1996 zurückblickt. "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" ist Teil der stetig wachsenden Podcast-Familie von SPORT1.

Premierenfolge mit Thomas Helmer zum EM-Titel 1996

In der ersten Folge spricht Oliver Forster mit Thomas Helmer ausführlich über die Europameisterschaft 1996, bei der Lothar Matthäus in der Südsee weilte. Dessen besondere Geschichte wird genauso erzählt wie die "Sauna-Affäre" der deutschen Nationalmannschaft, die in England für große Schlagzeilen sorgte. Dazu sagt Helmer: "Ich war dabei. Ohne Hose. Mit Kuntz und glücklicherweise auch mit Klinsmann. Der war in England populärer als wir. Deswegen hat er dann die Schlagzeilen abgekriegt." Zudem spricht Helmer über seine Verletzungen während der EM: "Hans Montag, mein Physiotherapeut weckte mich nachts alle vier Stunden, führte mich auf die Pritsche und hat massiert. Nächtelang." Das Golden Goal von Oliver Bierhoff im Finale hatte der 56-Jährige dabei quasi schon am Abend vorher vorausgesagt: "Wir waren joggen. Bierhoff war nicht gut drauf, weil das Turnier nicht gut gelaufen war für ihn. Ich sagte nur: 'Oli, morgen kommst du rein und machst ein oder zwei Tore.'"

Das ist Oliver Forster

Oliver Forster ist ein deutscher TV-Sportkommentator und -moderator, der in München lebt. Forster war 1992 mit 24 Jahren der jüngste Radio-Sportchef aller Zeiten und prägte beim Sender Hit Radio FFH für viele Jahre die Sportberichterstattung. Schon damals war der Sportkommentator bei über 100 Länderspielen und Welt- und Europameisterschaften vor Ort. Im Jahr 2000 wechselte Forster ins TV, war Gründungsmitglied der Bundesliga Konferenz bei Sky (damals Premiere) und begann auch seine Tätigkeit für SPORT1 (damals DSF). Weitere Highlights seiner Fernsehtätigkeit sind Stationen bei Arena, LIGA total! und DAZN. Zudem ist Forster offizieller Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft und Eventmoderator für viele große Unternehmen.

Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" viele weitere Formate, die auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind.

Das Thema Fußball in all seinen Facetten besprechen unter anderem die Podcasts "Lieber Fußball" von SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp, "Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin" von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie "Fever Pit’ch" von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der Bayern-Podcast "Meine Bayern-Woche" mit Florian Plettenberg, der Fußballtrainer-Podcast "Leadertalk" mit Mounir Zitouni, der Dritte Liga-Podcast "Audiobeweis", der Podcast "Wölferadio" zum VfL Wolfsburg, "Anstuss. Der Fußballpodcast" von Fabian Wittke und Michael Augustin sowie "König Fußball – Darauf kannst du wetten!" zur Champions League.

Anderen Sportarten widmen sich unter anderem der eSports-Podcast "Flex Pick", der Eishockey-Podcast "Eiskalt auf den Punkt", der Tennis-Podcast "Cross Court" mit Moderatorin Laura Papendick sowie der Wrestling-Podcast "Heelturn". Ein Mitglied der SPORT1-Familie ist auch der Sportbusiness-Podcast "Spuzziness. Der Sportbusiness Podcast mit Kim Scholze".