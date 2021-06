Union Berlin holt Andreas Voglsammer von Arminia Bielefeld

Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Arminia Bielefeld, für den er seit Januar 2015 in 163 Pflichtspielen 49 Tore erzielt hat.

"Nach fünfeinhalb Jahre bei der Arminia, in denen wir mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dem anschließenden Klassenerhalt sehr erfolgreich waren, möchte ich noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen", sagte Voglsammer: "Der Weg, den Union in den letzten Jahren genommen hat, ist beeindruckend."