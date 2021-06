F1 2021 - Nur eine Reifenlänge weiter?

Die Formel 1 ist die bekannteste und nach wie vor erfolgreichste Motorsport-Serie der Welt. Für Gamer und Sim-Racing-Enthusiasten muss es also zwingend eine Videospiel-Adaption geben, die das Cockpit-Feeling in die heimischen Wohnzimmer holt. Die F1-Reihe aus dem Hause Codemasters, die mittlerweile zu EA gehören, erfüllt diesen Anspruch seit Jahren. Nun steht am 16. Juli der nächste Ableger an.