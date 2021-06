Ingolstadt bindet Schröck langfristig

Tobias Schröck bleibt langfristig in Ingolstadt © FIRO/FIRO/SID

Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt hat Abwehrspieler Tobias Schröck "langfristig" an sich gebunden. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt, ohne Angaben über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags zu machen. Schröck war 2017 zu den Schanzern gewechselt und kam seitdem in 90 Pflichtspielen zum Einsatz.