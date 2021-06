Thomas Helmer spricht im SPORT1-Podcast über die EM 1996

Best of 2020! Die Doppelpass-Highlights des Jahres

Thomas Helmer erinnert sich im neuen SPORT1-Podcast an die EM 1996, Dabei plaudert er aus dem Nähkästchen - etwa über die Sauna-Affäre und Steffen Freunds blutiges Knie.

In der ersten Folge spricht Oliver Forster mit Thomas Helmer ausführlich über die Europameisterschaft 1996 - und einige Geschichten, die teilweise Kultstatus besitzen.

So ging es beispielsweise um die "Sauna-Affäre", die in der englischen Klatschpresse negativ auffiel. "Schamlos" seien diese Deutschen, hieß es damals, weil die Spieler unbekleidet in die Hotelsauna gingen.