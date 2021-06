Volleyball, Nations League: Nächste Niederlage für Deutschland

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das nicht für Olympia qualifizierte Team von Bundestrainer Andrea Giani unterlag am Donnerstag in der "Bubble" von Rimini chancenlos gegen den Weltranglistendritten USA mit 0:3 (12:25, 18:25, 27:29). Durch die fünfte Niederlage im achten Spiel rückt das Finalturnier für die deutsche Mannschaft in weite Ferne.