Tennis, French Open: Pavlyuchenkova erste Finalistin in Paris

Die Russin Anastasia Pavlyuchenkova hat bei den French Open in Paris das erste Grand-Slam-Finale ihrer Karriere erreicht. Die 29-Jährige schlug im Halbfinale am Donnerstag Tamara Zidansek aus Slowenien mit 7:5, 6:3. Zuletzt hatte in Maria Scharapova 2014 eine Russin in Roland Garros den Titel gewonnen.