Radsport: WorldTour-Rennen in Kanada erneut abgesagt

Die WorldTour-Rennen in Kanada wurden erneut abgesagt © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die kanadischen Stationen auf der WorldTour der Radprofis fallen auch in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus.

Die kanadischen Stationen auf der WorldTour der Radprofis fallen auch in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Die Organisatoren der Eintagesrennen in Quebec (10. September) und Montreal (12. September) teilten am Donnerstag mit, dass Restriktionen und organisatorische Anforderungen eine Austragung nicht erlauben.