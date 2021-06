Ungarn: Orban zeigt Verständnis für Pfiffe gegen Anti-Rassismus-Protest

Dass Irlands Spieler als Zeichen gegen Rassismus vor dem Test gegen Ungarn in Budapest (0:0) am Dienstag niedergekniet waren, bezeichnete der rechtsnationale Politiker Orban als "unverständliche Sache, eine Provokation". Diese Proteste haben "keinen Platz auf einem Sportplatz", sagte der 58-Jährige.

Während sich Irland nicht für die anstehende EM qualifizieren konnte, ist Ungarn in Gruppe F Gegner der deutschen Mannschaft. Am kommenden Dienstag starten die Magyaren in der heimischen Puskas-Arena gegen Titelverteidiger Portugal ins paneuropäische Turnier. Am 23. Juni folgt das Duell mit der DFB-Auswahl in München.