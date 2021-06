FSV Mainz 05: U21-Europameister Jonathan Burkardt verlängert bis 2024

U21-Europameister Jonathan Burkardt hat seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 vorzeitig verlängert. Wie die Rheinhessen am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 20-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2024.

"Dass wir auch in den kommenden Jahren auf Jonny bauen und seine Entwicklung begleiten dürfen, ist ein Kompliment für den Mainzer Weg", sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. Dies sei eine "große Wertschätzung gegenüber Mainz 05".

Burkardt, der im September 2018 sein Debüt in der Bundesliga gefeiert hatte, will in der "nächsten Saison einen weiteren Schritt" machen.