Tennis, ATP: Hanfmann scheitert in Stuttgart im Achtelfinale

In seinem Auftaktmatch hatte Hanfmann am Mittwoch gegen den Franzosen Jeremy Chardy mit 6:4, 6:4 den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Peter Gojowczyk (München) bestreitet das Achtelfinale am Nachmittag gegen den Österreicher Jurij Rodionov, der für das Aus von Dominik Koepfer (Furtwangen) in der ersten Runde gesorgt hatte.