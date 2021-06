Marvin Compper wird EM-Experte im ZDF-Morgenmagazin

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marvin Compper wird neuer EM-Experte im Morgenmagazin des ZDF. Am kommenden Montag hat er an seinem 36. Geburtstag seinen ersten Auftritt als Experte im Zweiten. Als neuer ZDF-Experte wird Compper zuvor am Freitag um 13.00 Uhr im Mittagsmagazin vorgestellt.