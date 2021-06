EURO 2020: Andrea Bocelli singt bei EM-Eröffnungsfeier "Nessun dorma"

Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli wird bei der Eröffnungsfeier vor dem Auftaktspiel der Fußball-EM im Olympiastadion in Rom auftreten.

Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli wird bei der Eröffnungsfeier vor dem Auftaktspiel der Fußball-EM am Freitag (EM 2021: Eröffnungsspiel Türkei - Italien am Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER) zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion in Rom auftreten.