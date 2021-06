FC Bayern sorgt für rote Spitze bei Empire State Building

Zu Ehren der außergewöhnlichen Leistungen des deutschen Rekordmeisters in der Saison 2019/20 mit dem Gewinn des Sextuples und als Anerkennung des Engagements für die Förderung des US-Amerikanischen Fußballs leuchtete das Empire State Building in New York am Mittwochabend rot, der Farbe des Vereins. (News und Daten: Alles Wichtige zum FC Bayern)