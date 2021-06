Ohne Kiel und Co.: Top-Klubs greifen in Köln nach Europas Handball-Krone

Anzeige

Der THW Kiel wird den CL-Titel nicht verteidigen © AFP/SID/INA FASSBENDER

SID

Nur 165 Tage nach dem Triumph des THW Kiel im Dezember wird die europäische Handball-Krone erneut vergeben - dieses Mal jedoch ohne deutsche Beteiligung. Der Titelverteidiger muss an diesem Wochenende wie die SG Flensburg-Handewitt die große Bühne der Champions League der Konkurrenz überlassen. Bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren findet das Final Four der Königsklasse ohne einen deutschen Klub statt.

Die Hauptrollen beim zweitägigen Spektakel in Köln sind neu verteilt. Die aufstrebenden Dänen von Aalborg Handbold debütieren nach einem Viertelfinal-Krimi gegen Flensburg im Endturnier und treffen am Samstag im ersten Halbfinale (15.15 Uhr/DAZN) auf den französischen Serienmeister und Kiel-Bezwinger Paris St. Germain um Mikkel Hansen. Der Superstar wird im Sommer 2022 die Seiten wechseln und in seine Heimat Dänemark zurückkehren.

Im Anschluss spielen Rekordsieger FC Barcelona und der Finalist von 2018 HBC Nantes den zweiten Teilnehmer für das Endspiel am Sonntag aus. Die Blaugrana gewann in der laufenden Saison bislang jedes ihrer 59 Pflichtspiele und will seinem nach zwölf Jahren scheidenden Cheftrainer Xavi Pascual zum Abschluss eine perfekte Saison schenken.