Mester beendet Karriere: "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist"

Para Leichtathlet Mathias Mester beendet zwei Monate vor den Paralympics in Tokio überraschend seine Karriere. "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und wenn einem der Abschluss dann noch vergoldet wird, ist es natürlich sehr besonders. Letztendlich war es aber auch meine körperliche Verfassung, die mich zu dieser Entscheidung veranlasst hat", teilte der "Weltmester" am Donnerstag mit.