FanQ-Blitz-Umfrage: DFB-Team kein EM-Titelfavorit

Die Fußballfans haben die deutsche Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Titelvergabe bei der paneuropäischen EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) nur sehr bedingt auf dem Zettel. Nur 11,0 Prozent glauben an einen Finaleinzug und nur 6,8 Prozent an den EURO-Triumph für den viermaligen Weltmeister. Das geht aus einer Blitz-Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) hervor.

25,8 Prozent der Befragten erwarten an ein Scheitern der DFB-Elf in der Gruppenphase. 20,7 Prozent glauben an ein Ausscheiden im Achtelfinale, 26,1 Prozent an ein Ausscheiden im Viertelfinale. 26,0 Prozent der Anhänger trauen dem Team von Bundestrainer Joachim Löw den Halbfinaleinzug zu.