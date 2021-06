Handball-EM 2024: Deutschland startet in Düsseldorf

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet in der Fußball-Arena von Düsseldorf in die Heim-EM 2024. 50.000 Zuschauer werden angepeilt.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet in Düsseldorf in die Heim-EM 2024 (12. bis 28. Januar). Wie der Deutsche Handballbund (DHB) und die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Standorte des Turniers mitteilten, wird beim Eröffnungsspiel in der Merkur-Spiel-Arena der Rekord von 50.000 Zuschauern angestrebt.