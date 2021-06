EM 2021 Eröffnungsspiel: Türkei - Italien heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Auftakt zur EM 2021. In der Gruppe A treffen im ersten Spiel die Türkei und Italien aufeinander. Die Squadra Azzurra hofft dabei auf den Heimvorteil.

Dabei gehen die Italiener selbstbewusst in die EM. "Der Titel könnte eine Wiedergeburt für den Fußball und für das ganze Land sein", erklärte Nationaltrainer Roberto Mancini. "Das Ziel ist es, am 11. Juli in Wembley das Finale zu spielen." (EM 2021: Spielplan und Ergebnisse)