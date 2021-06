easycredit BBL: Rasid Mahalbasic verlässt EWE Baskets Oldenburg

Die EWE Baskets Oldenburg verlieren in Rasid Mahalbasic einen ihrer Schlüsselspieler. Den Österreicher zieht es in die französische Liga.

Die EWE Baskets Oldenburg aus der easycredit BBL verlieren in Rasid Mahalbasic einen ihrer Schlüsselspieler. Der Österreicher, drittbester Scorer der Klubgeschichte, wechselt nach vier Jahren zum französischen EuroCup-Sieger AS Monaco nach Frankreich. Der Center soll bei seinem neuen Klub noch in der laufenden Saison eingesetzt werden.