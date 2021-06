EM 2021: Zweiter Coronatest bei Diego Llorente aus Spanien negativ

Ein erneuter Coronatest beim spanischen Nationalspieler Diego Llorente ist negativ ausgefallen. Dies gab der spanische Verband am Donnerstag bekannt.

Ein erster Test des Verteidigers hatte ein positives Ergebnis gebracht. Llorente musste daraufhin ebenso in Quarantäne wie zuvor schon Mannschaftskapitän Sergio Busquets.

"Ein am Mittwoch durchgeführter PCR-Test war negativ. Die Gegenanalyse hat vor wenigen Stunden dieses Ergebnis bestätigt", hieß es in einer offiziellen Erklärung des Verbandes. Dies lasse vermuten, dass der am Dienstag durchgeführte Test eine falsch positive Diagnose angezeigt habe.