League of Legends: Neues Splitpush-Item angekündigt! LoL: Splitpush-Item angekündigt

Das neue Item "Hullbreaker" - wie gemacht für ausgewiesene Splitpusher wie Fiora © Riot Games

R. Ahlert

Vor ein paar Stunden kündigte Riot Games an, dass "Sanguine Blade" mit dem livegehen von Patch 11.13 durch ein neues Item ersetzt wird. Fiora, Jax und Camille freut das.

Die Einführung des neuen Items "Hullbreaker" wurde erstmals heute Nacht von Riot Games Game Designer Phlox via Twitter angekündigt. Kurze Zeit später wurde die Nachricht dann auch von Riots designiertem Twitter-Updater Lead Game Designer Mark "Scruffy" Yetter himself bestätigt.

Hullbreaker wird Sanguine Blade ersetzen und soll ab sofort die erste Wahl für (Top) Solo-Laner sein, die sich gerne auf den Side-Lanes duellieren oder - wenn kein Gegner in Sicht - so lange splitpushen, bis das gegnerische Team antworten muss und so ein potenzielles Duell erzwungen wird. Das neue Item bringt dabei neben einer guten Prise Angriffsschaden (50) auch einiges an Bonuslebenspunkten (400) mit sich. Zusätzlich wird die Defensive des Champions verstärkt: jeweils 45 Rüstung und Magieresistenz sollen helfen, die Duelle in die korrekte Richtung zu lenken.

Wirklich wertvoll für Splitpusher macht Hullbreaker aber der Fakt, dass es neben all den Statistikbuffs auch in der Nähe befindliche Cannon- und Fernangriff-Minions verstärkt, sodass diese doppelt so viel Schaden wie normal an Türmen verursachen.