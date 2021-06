BBL-Finale zwischen Bayern und ALBA: 1300 Zuschauer in München

Bayern München kann sich in der Finalserie der BBL gegen Alba Berlin in eigener Halle auf die Unterstützung von 1300 Zuschauern freuen.

Bayern München kann sich in der Finalserie der easycredit BBL (LIVE im TV auf SPORT1) gegen ALBA Berlin in eigener Halle auf die Unterstützung von 1300 Zuschauern freuen. Sowohl für Spiel drei am Samstag als auch für ein mögliches Spiel vier am Sonntag (beide 15.00 Uhr im LIVETICKER) wurde eine entsprechende Zuschauerzahl zugelassen.