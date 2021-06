Kunstturnen: 770 Fans bei Olympia-Qualifikation in München zugelassen

Die Olympia-Qualifikation im Kunstturnen am Samstag in München (13.30 Uhr) darf vor Publikum stattfinden.

Die Olympia-Qualifikation im Kunstturnen am Samstag in München (13.30 Uhr) darf vor Publikum stattfinden. Kurzfristig wurden für die Veranstaltung in der Olympiahalle 770 Fans zugelassen, der Vorverkauf startete am Donnerstag.