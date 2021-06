Fortnite Season 7: Alle Orte der neuen Alien-Artefakte

Fortnite Season 7 ist draußen und es geht jetzt schon wild weiter. Ihr könnt euren Kymera individuell anpassen. Dafür müsst ihr auf der ganzen Map Alien Artefakte sammeln. Das ist aber nicht ganz so einfach und darum erklären wir euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie am besten benutzt.

Fortnite Season 7: Wo findet ihr die Alien-Artefakte?

Die Alien Artefakte sind ein bisschen versteckter als Gegenstände in normalen Herausforderungen. Wenn ihr sie allerdings einmal gefunden habt, müsst ihr nichts weiter tun, als einfach durch sie durchzulaufen. Ihr findet normalerweise 4 auf einmal. Das ist auch gut so, denn für die Anpassung eures Kymera benötigt ihr so viele, wie ihr kriegen könnt.