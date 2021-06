Knapp 100.000 Unterschriften: DFB und DOSB übergeben Petition für Öffnungen im Sport an die Politik

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) haben ihre Petition für Öffnungen im Amateur- und Breitensport an die Politik übergeben. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel nahm am Donnerstag in Berlin das Dokument unter dem Motto "Draußen muss drin sein" mit 96.582 Unterschriften stellvertretend für die Konferenz der Ministerpräsident*innen der Länder entgegen.