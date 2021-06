Flaggenverkaufsschlager: DFB-Team deutlich vor Frankreich

Deutschlands Flagge verkauft sich am besten © FIRO/FIRO/SID

Die schwarz-rot-goldene Flagge hat beim Flaggenimporteur Promex GmbH wenige Tage vor dem EM-Auftakt am kommenden Dienstag in München gegen Fußball-Weltmeister Frankreich die Nase vorn. Die deutsche Fahne liegt klar an der Spitze des Rankings der EM-Teilnehmernationen - und hat damit die erste Runde im bevorstehenden deutsch-französischen Duell gegen die Franzosen schon für sich entschieden.