Emanuel Buchmann startet bei Tour de France trotz Sturz beim Giro

Die Entscheidung, den 28-Jährigen doch noch für die große Schleife zu nominieren, fiel während eines Trainingscamps in Livigno, wie sein deutscher Rennstall Bora-hansgrohe am Donnerstag mitteilte.

"Die Motivation war schnell wieder da und darum bin ich letzte Woche ins Trainingslager, um zu sehen, wo ich stehe. Das Knie hat noch etwas länger gezwickt, aber jetzt ist alles okay. Ich fühle mich so weit fit, aber ob ich bei der Tour in Topform sein kann, wird man erst sehen", sagte Buchmann, der in Italien als Sechster der Gesamtwertung auf der 15. Etappe gestürzt war und daraufhin aufgeben musste.