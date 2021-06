Motorrad-WM: Volle Tribünen bei den Rennen in Spielberg

In Spielberg gehören leere Tribünen der Vergangenheit an © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die beiden Läufe der Motorrad-WM in Spielberg/Österreich können im August vor vollen Tribünen stattfinden. Das gab WM-Vermarkter Dorna am Donnerstag bekannt. Auf dem Red Bull Ring werden am 8. August der Große Preis der Steiermark und am 15. August der Große Preis von Österreich ausgetragen.